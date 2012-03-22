中国在亚洲竞争力综合排位升至第10

中国国际经济交流中心最新2011年度亚洲竞争力评估指数显示，中国综合排位较上年略上升三位，至第10名。巨大的经济总量和市场规模，以及经济平稳较快增长是首要优势；新加坡、中国台湾、中国香港、日本与韩国分列前五。指数涵盖35个亚洲经济体及澳大利亚和新西兰。路透