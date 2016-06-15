亚股走势震荡 因英国退欧担忧及MSCI明晟未纳入中国A股

路透新加坡/东京6月15日 - 亚洲股市周三小幅走软，但已从近三周低位回升。市场在消化美国指数提供商MSCI明晟暂不将中国A股纳入其一项指标股指的决定，而且英国退欧担忧导致投资者涌向美债及日圆等避险资产。

中国股市为今年表现最差的亚股之一，今日涨跌互现，而港股下滑，因为此前预期中国A股将被纳入MSCI新兴市场指数的市场正在消化推迟纳入的决定。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.1%。日本股市日经指数.N225逆转早盘跌势，现涨0.7%。

中国股市沪深300指数.CSI300和沪综指.SSEC均从稍早跌势中反弹，分别上扬0.4%和0.6%。香港股市.HSI下跌0.1%。

MSCI明晟称，推迟纳入中国A股，是为了有更多时间去评估合格境外机构投资者制度(QFII)配额分配和资本流动政策调整的效果，以及新的交易暂停政策的效果。

MSCI并称，假若中国A股市场准入状况在2017年6月之前出现显着的积极进展，MSCI不排除在年度市场分类评审的例行周期之外，提前公布纳入A股的可能性。

“我们认为，A股市场的监管环境和公司治理还有改善空间，”汇丰旗下中国大陆和香港股票研究主管Steven Sun在报告中写道。

“但我们认为这正在朝正确的方向前进...我们仍认为(有可能在年底)纳入。”

中国证监会周三迅速回应称，此次MSCI明晟延迟纳入的决定，不会影响中国资本市场改革开放的进程和市场化、法治化的方向。

人民币兑美元中间价周三大跌逾200点至6.6001元，创近五年半新低。人民币兑美元开盘跌至6.6020元，目前略升至6.5978。

离岸人民币兑美元升至6.6071，稍早曾跌至6.6152，为2月初以来最低，因在数据显示中国固定资产投资增速放缓至15年低点后，对中国经济的担忧加剧。

美国股市方面，标准普尔500指数.SPX周二触及三周低点，收盘跌0.18%报2,075.32点，为连续第四日下跌，金融类股领跌.SPSY，跌幅达1.45%。

欧洲股市进一步承压，英国富时100指数.FTSE下跌2.0%至三个半月低点，因担心英国可能脱离欧盟造成的混乱或将会损害该国经济，可能会导致英国陷入衰退。

“对经济的影响不会立即显现，可能需要几个月或几年。但金融市场一贯试图向前看，考虑的是将要发生的事，”State Street Global Markets的全球宏观策略主管Michael Metcalfe表示。

“但我认为真正的问题将是政治层面的--一个大国决定退出欧盟，”他并称。

英国退欧将对欧洲一体化造成重大冲击的担忧，已经推升欧洲信用评级较低国家的借款成本。

葡萄牙10年期公债与德国可比公债间的利差升至337个基点，为2月以来最阔。意大利公债和西班牙公债与德债间的利差也升至2月以来最阔水平。

投资者纷纷涌入避险德债，10年期德债收益率周二跌破零，为历史上首次。

日圆亦持坚，兑美元接近六周高位，兑欧元接近三年半高点。

日圆兑美元报106.285日圆，周二时触及六周高位105.63。欧元兑日圆报119.02日圆，此前跌至低点118.48。

瑞郎兑欧元最新报1.0789瑞郎，上日曾升至五个半月高位1.0787。

英镑兑美元陷于周二触及的两个月低点附近。最新报1.4136美元，接近周二低点1.4091。

美国周二公布强劲的零售销售数据，但相关乐观气氛不敌英国脱欧疑虑。

联邦基金利率期货反映出，投资人认为美联储周三升息的机率几乎为零。

10年期美国公债收益率跌至四个月低点1.567%，最新报1.6113%。(完)