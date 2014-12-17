调查：中国和其它东亚股市明年料上涨

路透班加罗尔12月17日 - 路透调查显示，2015年中国和其它东亚国家股市将上涨，因尽管这些经济体的增长将放缓，但预期全球各国央行将提供充裕的流动性。

中国股市沪综指.SSEC今年飙升了逾40%，取得了令人炫目的成绩，与此同时该地区的其它国家股市则错过了此波全球性牛市。韩国和香港股市今年迄今都出现了下跌。

周三，沪综指收报3,061点。据路透的此项调查，2015年末该指数预计会达到3,400点。

该预估的背景是中国经济今年明显放缓，并且存在对中国房地产市场的广泛担忧。后者占到中国经济总量的15%左右。

中原证券分析师张刚称：“目前中国股市的涨势主要是由(进一步)货币宽松预期所引发的。”

“所以一但明年下半年经济转好，就意味着政府可能改变目前的政策立场，到那是股指将稍稍走弱。”

中国经济第三季增长7.3%，促使央行上月意外降息。

前景展望也并未好转，受新订单和价格指数大幅下滑拖累，汇丰12月中国制造业PMI初值跌破50关口，创下七个月最低。

负面经济消息将可能加大对于中国当局进一步放松政策的呼声，源自日本和欧元区印钞的热钱流动前景也升高。

“尽管美联储有可能加息，但其他国家央行可能透过开闸释放流动性来提振经济，”大信证券分析师Lee Kyung-min说。

美联储预计将在2015年中前后升息，随后英国央行料在第三季行动。

与之形成对比的是，日本央行和欧洲央行预计将放宽政策，向市场注入大量资金，以抵御通缩风险并重振经济。

印度股市料将延续今年的涨势，预计在未来一年里上涨逾20%。

调查还显示，尽管香港恒生指数.HIS今年走势疲沓，但料在2015年录得强劲表现，预计在明年底达到25,200点，恒指本周二收盘价为22,670点。

韩国综合股价指数KOSPI.KS11预计上涨超过10%，有望在明年底达到四年高位。分析师认为，韩国股市将获得全球充裕流动性的支撑。（完）

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