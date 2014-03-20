调查：中国与其他东亚股市今年料将逆转走升

* 具吸引力的股票估值将推动东亚股市在2014年走高

* 中国股市将引领涨势

路透班加罗尔3月20日 -一份路透调查显示，在具有吸引力的估值和全球经济升温的推动下，去年开始出现在中国股市和其他东亚股票市场的熊市行情将会在今年发生逆转。

不过，涨势可能要弱于去年12月前次调查的预期。

自美国联邦储备委员会(美联储/FED)于去年5月首次表示有意缩减购债以来，不少新兴市场股市都遭遇了大跌。

今年迄今，中国沪综指.SSEC已经下跌近5%，2013年累计下挫7%。香港股市恒生指数.HSI年内跌幅接近7%，韩国综合股价指数.KS11则下跌约4%。

不过，若以12个月远期市盈率来计算，上述三地的股票估值也因此远低于五年和10年均值，这提升了它们的投资魅力。

该调查显示，分析师预计沪综指将会自周三收盘价2,021.73点上涨近18%，达到2,380点。

恒指有可能录得近15%的涨幅至24,750点。

韩国综合股价指数料会上涨近13%。台湾加权股价指数.TWII涨幅可能在4%左右。

尽管市场一致认为上述股指将较当前水准扬升，但预估中值要比12月调查低很多。

外界广泛预计美联储将会在今年稍晚结束大规模刺激政策，这恐将促使投资者撤离新兴市场。

不过对于东亚股票市场来说，关键因素是中国经济情况以及全球经济如何复苏。

中国国务院总理李克强上周警告称，中国经济今年面临“严峻挑战”，此前投资增长、零售销售和工业生产数据均跌至数年低位。

但分析师的观点要乐观一些，他们预计发达经济体的复苏将会推动东亚地区的出口需求。(完)

(编译 洪曦; 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。