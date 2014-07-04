中国推进系列亚洲战略，对抗美国战略重心东移

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月4日（记者 Ben Blanchard） - 丝绸之路经济带、亚信会议(CICA)和亚洲基础设施投资银行，这些都是中国试图对抗美国将战略重心转移至亚洲的战略的组成部分。

尽管中国政府没有给这一持续扩充的系列计划以称谓，也没有表明其总体目标，中国专家和外交官们指出，中国似乎准备更加按自己的喜好打造亚洲的安全和金融架构。

清华大学中美关系研究中心主任孙哲称，中国正在试图找到自己的对抗策略。孙哲曾为中国政府的外交政策提供过建议。

驻北京的一名关注中国国际关系的西方外交官指出：“这显然是在针对美国。”

给亚信会议注入活力是中国扩展外交努力的重要组成部分之一。

亚信会议的成员国目前有26个，大多为亚洲国家，也包括俄罗斯和一些中东国家。美国、日本和菲律宾不是其成员国。

2014年5月，亚信第四次峰会在上海举行，中方在这次峰会上正式接任2014-2016年亚信主席国。中国国家主席习近平在这次峰会上发表主旨讲话，提出新的亚洲安全观，并表示中方将一步一个脚印加强同各方的安全对话和合作，共同探讨制定地区安全行为准则和亚洲安全伙伴计划。

尽管习近平没有作详细阐述，也没有直接提及包括南海问题在内的主权争端，但他对借助加强军事联盟抗衡中国的亚洲国家发出警告，暗指美国的重返亚洲战略。

他指出，“亚洲的事情归根结底要靠亚洲人民来办，亚洲的问题归根结底要靠亚洲人民来处理，亚洲的安全归根结底要靠亚洲人民来维护。”

中国的另一项举措是成立500亿美元的亚洲基础设施投资银行，习近平去年10月出访东南亚时首次提出这一倡议。

中国财政部长楼继伟本周称，中国可能占该行50%的股份。外交官们认为，该行可能挑战世界银行和亚洲开发银行，不过中国称该行的作用是提供补充而非竞争。美国和日本在世界银行和亚洲开发银行中拥有最大的投票权。

此外，中国还向中亚提供金融和贸易支持，鼓励恢复丝绸之路的努力。（完）