中国传统资产波动将加剧 多元资产配置需求上升--申万宏源

路透上海11月27日 - 中国大型券商申万宏源最新报告指出，未来几年国内实体经济所能提供的回报率将处于低位，而国内流动性仍较为宽松，因此“资产荒”局面仍将延续。类似股市和债券等传统大类资产的波动将加剧，大型机构的多元化资产配置需求将上升。

申万宏源在其年度策略会上发布的2016年大类资产配置报告建议，明年应进一步降低货币资产的配置；继续超配固定收益资产，但应降低其中的信用债配置；国内权益类资产小幅调高，关注高股息与新兴成长股；商品资产仍维持低配；海外资产相对看好美元与美股。

按其配置建议，明年的货币类资产配置比例建议为15%（今年为20%）；固收类产品比例仍为50%，其中信用债占比略微调低至18%；国内权益类产品占比由今年的20%调高至23%。

申万宏源研究所策略资深高级分析师金倩婧指出，目前市场流动性很强，股市和债市的流动在加大。今年上半年国内权益资产出现泡沫，股灾之后大量资金流入债市，给债市带来泡沫。未来股债市等传统资产类别的波动仍较大，机构在配置时需要做一些阶段性的“再平衡”动作，对阶段性表现较好的资产做一些减持，再寻找下阶段有望实现较好收益的资产。

同时，机构应挖掘更多的资产配置，来分散配置压力和寻求较高的回报，例如权益类方面包括一级市场、新三板、高分红股以及被低估的港股和B股；固收类资产包括私募债、资产证券化产品、不良资产投资以及离岸债券和私募债。同时亦可考虑FOF（投资基金的基金）、对冲基金和量化投资等多元化投资策略。

报告指出，在当前资产荒的大背景下，银行理财产品、保险资金以及基金都面临着诀择，解决方案有两种，降低回报要求和提高风险偏好。目前总量达20万亿的银行理财产品，基于刚兑压力，风险偏好短时间内很难明显提高，未来还会配置大量流动性较好的债券或货币类资产。（完）