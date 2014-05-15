2013年到期固定收益类理财产品均实现预期收益率--普益财富

中国“货币操纵”威胁消除 “汇率失调”风险再现--中银香港
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
路透北京5月15日 - 普益财富在新近发布的报告中称，从到期理财产品的收益实现情况来看，2013年所有公布了到期收益率产品中，有142款产品没有实现预期最高收益率，即产品收益实现率为99.60%。
报告指出，2013年未实现预期最高收益率的产品均为结构性理财产品，由此可以推断到期的固定收益类理财产品均实现了预期收益率。
“各家商业银行所发行产品的风险类型很大程度上决定了产品到期收益实现情况，即固定收益类理财产品占比越大的银行则产品收益实现率越高。”报告称。
报告显示，2013年发行理财产品中有95.99%比例的产品投资于债券、货币市场工具以及各种非标准化债权类资产等固定收益领域；而剩余4.01%比例的产品投资于结构性或证券投资类等非固定收益领域。
报告称，按市场份额来看，固定收益类理财产品是中国银行理财市场的绝对主力军，中国银行理财产品普遍属于低风险投资品种。 报告显示，2013年到期的个人银行理财产品共计45,420款，其中有35,074款产品公布了到期收益率，所有公布了到期收益率产品的平均到期收益率为4.56%。从发行主体类型来看，股份制商业银行的到期产品数量最多，达到14,909款；国有银行的公布了到期收益率的产品数量最多，为11,325款。
公布了到期收益率的产品中，外资银行的平均到期收益率最高，为4.93%，主要原因在于外资银行的到期产品中包含大量的结构性理财产品，这些产品的收益定价与所投资的金融衍生工具相关，从而可能获得的风险溢价较高。（完）
(整理 李贺; 审校 杨淑祯)
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