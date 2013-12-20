行业领袖共识：中国银行业理财需转型 利率还将续升

路透北京12月20日 - 汤森路透旗下的人民币研究院近日主办了第二期圆桌论坛，会议选择“中国资管行业转型之路”为研讨主题。在资管行业领袖人物和投资界专业人士的热烈讨论下，银行理财业务亟需转型，资金利率还将上行等结论主线逐渐清晰。

出席本次研讨会的嘉宾有交通银行(601328.SS)(3328.HK)资产管理部总经理马续田、光大银行(601818.SS)(6818.HK)资产管理部总经理张旭阳、乐瑞资产管理有限公司董事长唐毅亭、星石投资总裁、首席策略师杨玲、北京鹏扬投资管理有限公司总经理杨爱斌和申银万国证券创新部投资总监陈旭敏等。

来自银行界的资产管理部门负责人普遍表示，随着利率市场化和金融托媒的推进，商业银行固守多年的盈利阵地正在迅速缩小，当存款都成为稀缺资源时，是否要主动把存款转移到理财、资管产品上来，是摆在中国商业银行面前的一个重要选择。

**银行资管转型，主动脱媒**

诚如交通银行资产管理部总经理马续田在研讨会上的发言所说，中国商业银行正处在经营革命的前夜，革命一定会发生，而且过程会很快。商业银行的资产管理业务会在这场革命中发挥重要作用。当前的一个命题就是在脱媒过程中，银行是革自己的命，还是被别人革命？是主动脱媒，还是被动脱媒？

他并建议，要改变负债经营存款立行的理念，从存款立行到金融资产立行转变。在资产经营战略上，要从片面追求信贷资产规模到追求管理资产规模。在资产经营理念上，要从资产持有到期过渡到资产交易、资产流转的阶段。

光大银行资产管理部总经理张旭阳亦认为，资产管理行业应逐步建立“资管投行”的理念与模式。“资管投行”意味着资产管理行业不能仅仅充当买方被动接受金融市场上的债券、股票等金融产品，在某些时候要成为金融产品的创设者，主动去创设金融工具以融入实体经济。

资产管理行业如向投资银行、财富管理两端跨界延伸，所提出的多元化的能力要求，更使差异化发展与同业竞合成为必然。不论是银行、信托、券商、保险、基金，都有其发展的空间，但发展与合作的前提是价值提供的核心竞争能力。

**明年流动性更紧，利率还会升**

而对未来一年的投资展望，擅长固定收益投资的唐毅亭、杨爱斌，包括货币领域研究颇有造诣的陈旭敏都不甚乐观，唯在权益类投资方面可圈可点的星石投资杨玲，认为资本市场会成为中国的下一轮造富机会。

鹏扬投资杨爱斌表示，今年全球经济增长最主要的贡献者是中国，但明年中国恰恰是有问题的。

他认为，08年金融危机之后，新兴经济体普遍来说增长比较快，原因在于新兴经济体通过内生的加杠杆，内生地加大投资或者消费来维持经济的高增长。也就是说新兴经济体过去积累巨额的储蓄盈余，现在很难再去提供给发达国家，这会产生一个结果，就导致了全世界的储蓄供给较少，过度的储蓄不足，会推动全球实际利率水平上升。 也就意味着全球的流动性在逐步收紧。

对中国来说，流动性的紧缩是越来越明显的，6月份的钱荒只是一个预演。明年巨额债券的发行，谁来提供这个流动性，现在看下来也是问题。包括银行的理财随着整体流动性的增长放缓，理财规模的增速可能也会要大幅下降。

申银万国陈旭敏对明年的中国债券市场也比较偏悲观。他认为，现在大家都说利率高，可中国利率明年还得继续上升。

陈旭敏表示，从投资和储蓄的关系来讲，过去中国的投资上升很快，但储蓄上升得更快。但2011年以来情况就发生改变，因为中国外汇占款在减少，导致中国银行业的存贷比下降，银行把大量的资本转到表外做，造成了大量资金进入表外市场，金融资产大幅增长，但储蓄并没有大幅增长。钱少，要买的资产多，利率必将上行。

他并认为，比如说货币供应量增量13%，那是因为银行的资产规模还能保证20%那种速度增长，假如说哪一天银行的资产规模只能增长10%，那货币供应量可能只能增长5%。这种情况下，客户经理肯定拉不到存款，没办法，那银行只能主动负债，开展资产管理。

乐瑞资产的唐毅亭亦表示，明年中国不仅货币市场和债券市场利率，就连整个广谱利率，都会继续上升。其中主要原因之一是外汇占款减少。

外汇占款增速放缓会导致存款增速偏慢，而利率市场化，特别是负债端利率市场化传导导致了新情况：存款增速变慢将与货币市场和债券市场利率上升叠加，加剧负债端竞争，从而导致整个负债格局发生大的变化。其中最明显的是负债端相当不稳定。

唐毅亭并建议，从配置角度看，短久期资产相对安全一点，因为票息足够高，而且短券收益率也都远高于负债端利率。明年股票市场和经济增速下行的可能性更大，赌上行不太靠谱。明年早些时候，它们受广谱利率上升影响可能不那么大，但到下半年就会大些。从流动性情况看，也会逐步紧，特别是广义信贷会逐步收紧，但过程会比较慢，从而给实体经济和股票市场留出一定时间和空间。

但星石投资的杨玲则坚定的认为，中国的股票市场，特别是二级市场是未来十年的造富机会集中地。

她认为，以银行为主的融资体系是风险厌恶型的。而资本市场则是风险偏好型的，资本市场更青睐新兴产业，比如：影视、文化、TMT，移动互联等。这些都是由新技术、新商业模式来支撑的，商业银行传统的信贷体系很难对此做风险定价。而资本市场天生就喜欢也擅长对此类核心优势做定价，所以在中国，如果要顺利转型，资本市场的发展是必然的。

汤森路透人民币研究院是民间智库组织，将不定期举办政策与市场热点相结合的研讨会，旨在推动金融市场的发展，并为推动人民币国际化提供有价值的研究成果。（完）

(发稿 张胜男; 审校 毕晓雯)

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