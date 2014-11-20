焦点：诸方合力助推中国资管业加速“走出去” 布局海外再寻良机

图为港元（上）和人民币现钞。 REUTERS/Bobby Yip

作者/张晓翀

路透北京11月20日 - 中国人民币国际化进程的加速、境内外资本双向流动的加快，以及资管行业在境内业务增长上渐遇瓶颈和随之而来的政策支持力度的加大等等，都推动着中国资管业加速“走出去”，布局海外再寻良机。

一系列迹象表明，当前中国资管业正处于海外扩张的黄金期，资管业不仅可以在经纪、资管、咨询、并购、IPO等传统业务领域施展拳脚，更可在相对空白的领域积极扩张版图。

“大家一定要把（境内外）这两方面的双向通道都打通，才能够在这个过程中享受到两方面资金管理总量上升带来的业务机会。”东方证券首席经济学家邵宇称。

近期管理层暖风频吹，国务院周三表示支持跨境融资，让更多企业与全球低成本资金“牵手”；创新外汇储备运用，支持实体经济发展和中国装备“走出去”。

中国央行上周末亦宣布境内人民币将可以RQDII的形式投资境外人民币市场，RQDII将以实际募集规模为准，可以自有人民币资金或募集境内机构和个人人民币资金，投资于境外以人民币计价的产品。

邵宇表示，境内外资金双向流动势成必然，券商海外布局可为境外资金配置中国境内资产和中国资金通过海外市场进行全球配置提供经纪、资管、并购咨询服务等。

本周开启的沪港通已为打通沪港两地资本市场双向流通及人民币国际化注入强心剂，也为资管行业进一步扩大海内外业务提供了更多空间。

邵宇并认为，MSCI指数未来纳入中国A股后将带来上万亿增量资金，海外经纪市场同样巨大。券商在经纪业务基础上可进一步拓展资管业务，国内资管业海外业务与其委托给当地投行，不如直接利用外资对国内进行投资。

业内人士指出，资管业不仅可通过各种合作和新产品打开海外市场，且目前人民币汇率稳定为跨境并购活动提供机遇，资管业也希望通过并购获得更多海外市场份额。

而此前一直受牌照和资金困扰在海外拓展方面难有起色的期货业也跃跃欲试。

“我们也想下一步去增资香港，通过香港去收购境外公司或者是基金公司。”中国国际期货公司副总经理王可表示。

监管层的态度无疑是积极的，中国证监会副主席庄心一周三就表示，要积极稳妥扩大市场对外开放，进一步便利跨境投融资，更好地利用境内外两个市场、两种资源。

**加速布局，各有侧重**

国内资管业者在加速布局海外的过程中，也在根据各自的业务优势，分别有所侧重，以寻找在研究领域、产品以及人才延揽等方面的良机。

分析人士指出，沪港通后境外投资者对中国股票的交易将逐步通过交易所管道解决，但对中国上市公司研究报告的需求将大增，市场研究领域将是一个相对空白的领域。

海通证券则率先进驻，旗下海通国际(0665.HK)近日公告称，将以每股1.8万日圆的价格收购在日本东京上市的独立证券研究机构Japaninvest3827.T；现金收购价为近2,000万美元。

此外，目前中国市场对于国外投资者整体还处于未开放阶段，随着中国银行间债券市场逐步开放，跨境资金投资人民币的需求强烈，为海外机构提供投资中国债市的产品，也成为国内资管业者走出去的一个重要方面。

中国第四大公募基金公司--易方达公司近期将在美国上市首只挂钩中国信用债市场短融指数的ETF(交易所交易基金)，以满足北美市场日益提高的配置人民币资产及提高短期资金收益的需求。

易方达香港投资总监章强表示，对于此类被动型的产品要尽量做到前面，越到后面越难做出规模。

不过，业内人士指出，境内投资者对境外市场的理解明显不足，国内交易员普遍缺乏在国际市场上操作大规模资金的经验，现行禁止混业经营的规定也限制了人才综合跨境服务的能力，需要时间熟悉境外的服务方法，积累经验。

今年早些时候中信证券通过子公司里昂证券投资美国券商BTIG，被认为是通过此笔投资以获得较好的交易团队，从而获得更多在国际市场上交易的经验和资源。

中国基金业协会今年稍早成立了国际业务专业委员会，旨在扩大行业国际交流，提升行业人才素质和资产国际化配置能力，提升境内资管机构的国际竞争力和国际化进程。

**理念有差，循序渐进**

海外和境内投资者在投资理念上毕竟存在差异，抢占市场先机固然很重要，但在投资理念、心理和文化对接方面，中国资管企业还有很长的路要走。

业内人士指出，尝试“走出去”的企业在新环境短期内建立资信并非易事，因此从当地获得资金难度相当大，这成为关系到“走出去”企业能否在异国发展的一个重要问题。

章强表示，在海外推新关键要看客户需求，应选择让海外客户心理上易接受的领域进行尝试，以风险相对小的方式推广给客户，客户接受后再推广复杂的产品效果较好。

“我觉得就是海外投资者还真是有一个逐渐接受的过程，所以不能简单的把这些国内的大家觉得好的东西推给他，他们不愿意要。”他称。

王可亦举例称，期权作为资本市场的重要品种，国内至今没有，但中国资管业跨境后必须涉及到期权方面的锁定，国内人才技术在这方面明显逊色。

“技术方面的话，国内的技术比国外的基础相差还是比较多的。”他称。（完）

(审校 曾祥进)

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