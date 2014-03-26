2020年中国将成全球最大资管市场之一--普华永道

路透上海3月26日 -国际会计和咨询公司普华永道（PWC）周三预计，2020年亚太地区的资产管理规模将倍增至16.2万美元，复合年均增速9.8%；而中国市场的增速肯定会更快，并将成长为全球最大的资产管理市场之一。

报告预计，至2020年，全球资产管理规模亦将从2012年63.9万美元上升到约101.7万亿美元，复合年均增速接近6%。不过普华永道未对2020年中国资管市场规模作详细预估。

“人口结构和市场的变化将把资产管理行业推向金融服务的中央舞台。”普华永道中国投资管理行业主管合伙人汪棣指出，随着海外资金加速进入中国市场，以及中国居民不断累积成长的财富和人口老龄化对养老金的依赖，中国资管行业的潜力非常大。

他还表示，随着中国资产管理市场的成长，国内少数机构在2020年亦有可能成为全球领先的资产管理机构，中国一些拥有宽泛金融产品系列的大型金融控股集团有望名列其中。

目前贝莱德集团(BLK.N)、安联(ALVG.DE)，道富(STT.N)环球，摩根大通(JPM.N)，德意志银行(DBKGn.DE)，纽银梅隆等欧美金融机构名列全球前十强资产管理机构。

他说，中国资产管理机构需要脱颖而出，需要建立让人信任的品牌、高度利用领先科技和具备卓越的创新能力。目前国内可投资的金融品种太少，未来只要给予金融行业一定的自由度，中国资产管理创新规模将不亚于海外发达市场。

资产管理领域并非传统金融机构的专属田。他还指出，在中国，许多大型互联网公司正在涉足共同基金领域，寻找基金管理公司进行合作，推出自己的产品。强大的资金支持、数以百万计的潜在客户以及成熟的网上支付系统将是互联网公司成功的关键。

中国互联网巨头阿里巴巴集团IPO-ALIB.N旗下支付宝与天弘基金合作推出的余额宝产品，规模超过5,000亿元，客户数逾8,000万，已是中国最大的基金，亦是全球排名前十的基金。

普华永道将资产管理行业按产品种类划分为三类，即共同基金、另类投资和专户投资，这其实已涵盖了中国包括银行理财、信托、券商资管、基金公司等绝大多数大资产管理机构类型，中国大资管市场规模目前已在30万亿元左右。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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