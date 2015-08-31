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路透中文体育短讯 | 2015年 8月 31日 星期一 14:43 BJT

基普罗普完成世锦赛1500米三连冠

8月30日北京鸟巢迎来田径世锦赛收官日，肯尼亚名将基普罗普以3分34秒40成功卫冕男子1500米冠军，助肯尼亚登上本届世锦赛奖牌榜榜首。这是基普罗普连续第三次在世锦赛该项目夺冠。基普罗普赛后表示，“非常自豪自己能成为连续获得三次世锦赛金牌的运动员之一，我迫不及待地想在2017年的伦敦世锦赛上完成第四次的夺冠。路透

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