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时事要闻 | 2014年 3月 14日 星期五 12:03 BJT

长沙发生砍杀事件 造成人员伤亡

路透北京3月14日 - 新华报道称，周五上午长沙市发生一起伤人事件，有人当街砍杀市民，造成人员伤亡。

报道称新华社记者在事发现场已经看到遇难人员遗体。（完）

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