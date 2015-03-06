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时事要闻 | 2015年 3月 6日 星期五 10:42 BJT

广州火车站发生砍人事件 1人被击毙1人被抓

路透北京3月6日 - 据中国广州市公安局微博消息，周五上午8时18分许，有人在广州火车站持刀砍伤群众。

警方当场击毙一名嫌疑人，抓获一名嫌疑人，并将9名伤者送往医院救治。目前，该起事件还在进一步处置中。

警方表示，对于一切危害群众生命安全的违法犯罪行为，警方将予以严厉打击。（完）

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