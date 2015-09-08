版本:
中国
时事要闻 | 2015年 9月 8日 星期二 13:43 BJT

北京发生持刀伤人案 嫌疑人被警方击伤并控制

路透北京9月8日 - 新华社报道称，一男子周二在北京市朝阳区小店村附近持菜刀砍死一人、砍伤多人。在抓捕过程中，嫌疑人持菜刀拒捕，警方开枪将其击伤并控制。

报道称，嫌疑人29岁，黑龙江省人。

目前，伤者已送医院进行救治。警方正在调查事件的动机。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐