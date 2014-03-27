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亚洲 | 2014年 3月 27日 星期四 15:09 BJT

中国广西钦州发生一起砍伤7人事件

路透北京3月27日 - 新华社报导称，广西钦州市一个村庄周四发生一起接连砍伤七人事件，一名四岁男童和一名妇女重伤。

报导称，一名姓陆的村民连续砍伤三户七位村邻，其中有两名儿童。报导没有提及这起事件的动机。

报导指出，犯罪嫌疑人已被当地派出所控制。（完）
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