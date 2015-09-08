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亚洲 | 2015年 9月 8日 星期二 14:08 BJT

北京发生持刀伤人案，嫌疑人被警方击伤并控制

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月8日 - 新华社报导称，一男子周二在北京市朝阳区小店村附近持菜刀砍死一人、砍伤多人。在抓捕过程中，嫌疑人持菜刀拒捕，警方开枪将其击伤并控制。

报导称，嫌疑人29岁，黑龙江省人。

目前，伤者已送医院进行救治。警方正在调查事件的动机。(完)
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