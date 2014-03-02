中国昆明发生严重暴力恐怖袭击 当局谴责新疆分裂势力

路透北京3月2日（记者 白宾） -中国昆明火车站广场周六夜发生蒙面暴徒砍人事件，截至周日上午六时，已造成至少33人死亡、其中包括四名暴徒，另有130余人受伤。

新华社援引昆明市政府新闻办的消息报道，事件事发现场证据表明，这是一起由新疆分裂势力一手策划组织的严重暴力恐怖事件。

去年10月曾发生新疆分裂势力在北京驾驶吉普车冲撞天安门金水桥事件。

新华社的报道称，民警当场击毙四名暴徒、抓获一人，其余暴徒仍在围捕中。新华社最初报道五名暴徒被击毙。

在这起事件中胸背部多处受伤的杨海飞称，事发时，准备去外地打工的他正在车站窗口买票，突然一群人冲进来，见人就砍。

杨海飞说，暴徒穿着一致的黑色衣服。

中国国家主席习近平指示要依法从严惩处暴恐分子。

新华社援引习近平的话报道，依法从严惩处暴恐分子，坚决将其嚣张气焰打下去。

习近平要求，要深刻认识反恐形势的严峻性复杂性，强化底线思维，以坚决态度、有力措施，严厉打击各种暴力恐怖犯罪活动，全力维护社会稳定，保障人民群众生命财产安全。（完）

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