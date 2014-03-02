中国昆明发生严重暴力恐怖袭击，当局谴责新疆分裂势力

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月2日 - 中国昆明火车站广场周六夜发生蒙面暴徒砍人事件，截至周日上午六时，已造成至少33人死亡、其中包括四名暴徒，另有130余人受伤。
新华社援引昆明市政府新闻办的消息报道，事件事发现场证据表明，这是一起由新疆分裂势力一手策划组织的严重暴力恐怖事件。
去年10月曾发生新疆分裂势力在北京驾驶吉普车冲撞天安门金水桥事件。
新华社的报道称，民警当场击毙四名暴徒、抓获一人，其余暴徒仍在围捕中。新华社最初报道五名暴徒被击毙。
在这起事件中胸背部多处受伤的杨海飞称，事发时，准备去外地打工的他正在车站窗口买票，突然一群人冲进来，见人就砍。
杨海飞说，暴徒穿着一致的黑色衣服。
中国国家主席习近平指示要依法从严惩处暴恐分子。
新华社援引习近平的话报道，依法从严惩处暴恐分子，坚决将其嚣张气焰打下去。
习近平要求，要深刻认识反恐形势的严峻性复杂性，强化底线思维，以坚决态度、有力措施，严厉打击各种暴力恐怖犯罪活动，全力维护社会稳定，保障人民群众生命财产安全。（完）
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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