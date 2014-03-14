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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 13:03 BJT

长沙街头砍杀市民事件造成至少3人死亡--电台

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月14日 - 湖南交通频道援引长沙警方的说法报导称，湖南长沙街头砍杀市民事件造成至少3人死亡。

据湖南交通频道官方微博称，此案系烤饼商贩与买饼的市民因纠纷引发的执刀砍人案件。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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