广州火车站发生持刀伤人事件 六人受伤（更新版）

路透北京5月6日 - 据广州警方通报，广州火车站周二发生持刀伤人事件，造成六人受伤。

广州警方在其官方微博称，巡逻民警迅速到场开展应急处理。民警经口头警告无效后果断开枪，击中一名持刀的男性嫌疑人并将其制服。