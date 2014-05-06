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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 13:03 BJT

广州火车站发生持刀砍人事件，4人受伤

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月6日 - 《羊城晚报》周二报道称，广州火车站发生持刀砍人事件，4人受伤。

报道称，警察到场击中了一名施暴者，另一名已逃跑。

报道没有说明袭击者的身份。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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