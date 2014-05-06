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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 14:42 BJT

更新版 1-广州火车站发生持刀伤人事件 六人受伤

(新增细节；本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月6日 - 据广州警方通报，广州火车站周二发生持刀伤人事件，造成六人受伤。

广州警方在其官方微博称，巡逻民警迅速到场开展应急处理。民警经口头警告无效后果断开枪，击中一名持刀的男性嫌疑人并将其制伏。

官方媒体报导称，另一名施暴者已逃跑。

官媒网站上的图片显示，警方已经封锁了现场。广场上停放着一辆救护车，现场地面有血迹。警方称，正对相关情况开展调查。（完）
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