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时事要闻 | 2014年 6月 16日 星期一 11:22 BJT

新疆3名歹徒冲入棋牌室行凶被制服

路透北京6月16日 - 据中国中央电视台周一报导，周日下午3名持刀歹徒冲入新疆和田市一家棋牌室行凶。

歹徒对正在下棋的群众进行砍杀，武装巡逻力量1分20秒迅速赶到现场，与群众合力将3名歹徒制服。2名歹徒重伤不治身亡，1名受伤被抓获。

4名群众在与歹徒搏斗中受伤，无生命危险。案件正在进一步调查中。（完）

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