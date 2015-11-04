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时事要闻 | 2015年 11月 4日 星期三 13:02 BJT

洛阳一男子暴力袭警 致1死3伤

路透北京11月4日 - 河南洛阳警方称，一名男子周三在洛阳市洛龙区暴力袭警，导致一名警察牺牲，三名警察受伤。

警方在官方微博“平安洛阳”发布的通报称，犯罪嫌疑人邓某某（男，42岁，汉族，洛龙区人）被在场执勤人员和群众合力擒获。

通报称，周二下午16时许，邓某某无照驾驶三轮摩托车违章，被执勤人员依法查处。据邓某某供述，其周三携带尖刀窜至案发地，对执勤人员报复行凶。

通报称，目前，受伤人员仍在医院抢救，案件正在进一步侦办中。（完）

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