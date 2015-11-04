洛阳一男子暴力袭警 致1死3伤

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京11月4日 - 河南洛阳警方称，一名男子周三在洛阳市洛龙区暴力袭警，导致一名警察牺牲，三名警察受伤。
警方在官方微博“平安洛阳”发布的通报称，犯罪嫌疑人邓某某（男，42岁，汉族，洛龙区人）被在场执勤人员和群众合力擒获。
通报称，周二下午16时许，邓某某无照驾驶三轮摩托车违章，被执勤人员依法查处。据邓某某供述，其周三携带尖刀窜至案发地，对执勤人员报复行凶。
通报称，目前，受伤人员仍在医院抢救，案件正在进一步侦办中。（完）
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。