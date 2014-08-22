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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 10:45 BJT

广州一男子当街砍伤7人--报道

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月21日 - 新华社报道称，一名男子周四在广州当街砍伤7人。伤者已入院治疗。

新华社援引广州武警医院消息人士的说法称，这名男子本人也在此过程中受伤。

目前还不清楚这名男子的动机。

新华称，警方正调查此案，但未给出进一步细节。（完）
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