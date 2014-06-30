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时事要闻 | 2014年 6月 30日 星期一 17:56 BJT

昆明火车站暴恐案四被告被提起公诉

路透北京6月30日 - 官方媒体周一报导称，云南省昆明市人民检察院依法将“3·01”昆明火车站暴力恐怖案件四名被告人向昆明市中级人民法院提起公诉。

3月1日，云南昆明火车站发生暴徒砍人事件，造成29人死亡、140余人受伤。（完）

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