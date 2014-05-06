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时事要闻 | 2014年 5月 6日 星期二 18:49 BJT

广州警方称火车站砍人事件行凶嫌犯仅1人

路透北京5月6日 -据广州市公安局官方微博“广州公安”消息，经警方初步调查，6日中午广州火车站广场发生的突发事件中，行凶嫌疑人仅为1人。目前，嫌疑人因被民警开枪击伤，正在医院接受手术救治。（完）

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