中国民众日益担心腐败和社会不公等问题--皮尤

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京10月16日电---皮尤研究中心全球态度中国调查项目（Pew Global Attitudes China Project）周二发布的调查显示，越来越多的中国民众对腐败、社会不公现象和食品安全问题感到担忧，对中美关系的怀疑也与日俱增。
这项调查是在今年早些时候进行的，调查对象为逾3,000名中国民众。
调查作者写道：“在中国准备迎接十年一次的领导层换届之际，中国民众认为他们国家面临严峻且日益增多的挑战。”
“尤其是贫富差距、物价上涨及污染等经济快速增长带来的副作用……是（民众的）主要担心的问题，他们对腐败的担忧也加剧。”
调查显示，一半的受访者表示，他们认为官员贪污是非常严重的一个问题，这较四年前持相同看法的受访者比例上升11个百分点；三分之一的受访者认为企业管理层贪污是一大严重问题，而2008年调查中持相同看法的受访者约占五分之一。
最新调查中，民众对食品安全的看法转变最大，认为这是十分严重问题的受访者比例较2008年几乎跳升30个百分点，凸显食品丑闻频发影响公众信心。
在本次调查中，通胀仍是民众最担忧的问题，但认为通胀是十分严重问题的受访者比例较四年前下降，不过仍高达60%，四年前则超过70%。
皮尤调查显示，几乎一半的受访者视贫富差距为最担忧的问题，而这也是政府关注的问题之一。
最新调查中，认为中美两国是“合作关系”的受访者比例从上次调查的68%下滑至39%。但一半的受访者表示，他们喜欢“美国的民主理念”，这较上次调查中持相同看法的受访者比例上升4个百分点。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。