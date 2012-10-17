中国民众日益担心腐败和社会不公等问题--皮尤

路透北京10月16日电---皮尤研究中心全球态度中国调查项目（Pew Global Attitudes China Project）周二发布的调查显示，越来越多的中国民众对腐败、社会不公现象和食品安全问题感到担忧，对中美关系的怀疑也与日俱增。

这项调查是在今年早些时候进行的，调查对象为逾3,000名中国民众。

调查作者写道：“在中国准备迎接十年一次的领导层换届之际，中国民众认为他们国家面临严峻且日益增多的挑战。”

“尤其是贫富差距、物价上涨及污染等经济快速增长带来的副作用……是（民众的）主要担心的问题，他们对腐败的担忧也加剧。”

调查显示，一半的受访者表示，他们认为官员贪污是非常严重的一个问题，这较四年前持相同看法的受访者比例上升11个百分点；三分之一的受访者认为企业管理层贪污是一大严重问题，而2008年调查中持相同看法的受访者约占五分之一。

最新调查中，民众对食品安全的看法转变最大，认为这是十分严重问题的受访者比例较2008年几乎跳升30个百分点，凸显食品丑闻频发影响公众信心。

在本次调查中，通胀仍是民众最担忧的问题，但认为通胀是十分严重问题的受访者比例较四年前下降，不过仍高达60%，四年前则超过70%。

皮尤调查显示，几乎一半的受访者视贫富差距为最担忧的问题，而这也是政府关注的问题之一。

最新调查中，认为中美两国是“合作关系”的受访者比例从上次调查的68%下滑至39%。但一半的受访者表示，他们喜欢“美国的民主理念”，这较上次调查中持相同看法的受访者比例上升4个百分点。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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