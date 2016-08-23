中澳企业合作承建津巴布韦重要公路的升级工程

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透哈拉雷8月22日 - 津巴布韦周一与中国和澳大利亚企业签署了一项重要公路升级改建的协议，这将是该国独立36年来最大的一项公路工程。
中国交建(601800.SS)下属的中国港湾工程有限责任公司(CHEC)将与澳大利亚企业Geiger International合作，对从南非边境的Beitbridge到赞比亚边境的Chirundu之间的900公里(558英里)公路进行改建，并增加行车道。
这条公路具有重大的经济意义，可将内陆国家津巴布韦和赞比亚与南非的印度洋港口城市德班和理查兹贝连接起来。
津巴布韦交通部长Joram Gumbo称，3月时交通部预估该工程造价在27亿美元，最终造价仍待商定。
自2000年穆加贝政府与西方国家闹翻后，众多中国企业已拿到了津巴布韦的发电站建设或水厂翻修等工程合约，CHEC也加入了这一行列。
本次的公路项目将由两个阶段，中澳合资企业承建公路，并享有部分路段20年的经营权，另一部分由CHEC投资以及另一未具名的贷款方进行融资。(完)
(编译 王琛；审校 张荻)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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