中澳双方签订自由贸易协议 减少中国对澳投资限制

路透堪培拉11月17日 - 中国和澳大利亚周一就协商超过10年之久的具有里程碑意义的自由贸易协议签订了意向声明，为澳大利亚打开商机以10亿美元计的市场大门，而澳大利亚则是对中国放宽投资限制。

这项协议将为澳大利亚农产品出口商及服务业打开中国市场，在此同时天然资源丰富的澳大利亚则将减少对中国投资的限制。

澳大利亚总理阿博特(Tony Abbott)和中国国家主席习近平以及多位政府官员，在位于堪培拉的澳大利亚国会仪式上签署了这项备忘录。

澳大利亚希望改变对煤炭和铁矿石等矿产品出口的依赖，向食品和农产品出口过渡，通过向亚洲日益扩大的中产阶层供应食品，从而实现由“矿业繁荣”向“食品业繁荣”转变。

中国已经是澳大利亚最大贸易伙伴，2013年双边贸易额约为1,500亿澳元(1,300亿美元)。

澳大利亚中国工商业委员会副主席Paul Glasson对于中国医疗、法律、老人照护等40种服务业、以及牛奶、小麦、羊毛及棉花等农产品扩大开放表示赞许。

澳大利亚贸易和投资部长安德鲁·罗伯(Andrew Robb)在一份声明中，表示，一旦这项协议全面执行，当前澳大利亚资源、能源及制造业的出口产品有99.9%在进入中国时将享有零关税优惠。

习近平在澳大利亚国会的温情谈话中誓言要加深与澳大利亚的合作，并重申中国愿意透过外交手段来解决和邻国的领土争议。

“在我到访期间，双方已决定提升双边关系至广泛的战略伙伴关系，并宣布大致完成FTA的磋商，”习近平表示。

“...中国政府准备好与相关国家加强对话和合作，以共同维持航海自由与海事安全，”他表示。

中澳贸易图表：reut.rs/1ukSRdz

**奶制品、酒类和矿物**

该协议让澳大利亚酪农在四年内，获得免税进入中国利润丰厚的婴儿配方奶粉市场的优惠。

中国荷兰合作银行乳品分析师Sandy Chen表示，过去几年来，澳大利亚身为中国主要出口国的地位一直下降，原因之一是过去10年来该国的乳品产量一直在下滑。

澳大利亚酒品厂商，也将在四年内见到关税取消。尽管面临介于14-20%的关税，目前澳大利亚葡萄酒每年对中国的销售额达2亿澳元。

对包括园艺产品与海鲜等总共占澳大利亚出口总值93%商品的关税，也将在2019年之前降为零。

根据协定，3%的炼焦煤关税将立刻取消，6%的动力煤关税也将在未来两年内取消。

安德鲁·罗伯表示，该协议是中国向西方国家给予的最为优惠的政策，特别是对服务业而言。

“澳大利亚政府争取到了中国向外国提供的最优惠服务业市场准入，估值已达70亿澳元的出口市场有了进一步的成长空间，”他在声明中称。

中国国家主席习近平周末在布里斯班出席20国集团(G20)领导人峰会后，周一抵达堪培拉，之后还将访问悉尼和塔斯马尼亚省首府荷巴特。

上周美国和中国宣布了一项到2030年削减温室气体排放的联合计划。此外，中国与韩国领导人表示，中韩自贸区结束实质性谈判，两个贸易大国间将消除或大幅减少贸易和投资壁垒。

另外，这也是澳大利亚总理阿博特今年在贸易方面取得的最大成果，之前澳大利亚分别与日本和韩国达成自由贸易协定。(完)

(编译/审校 张明钧/戴素萍/王颖/田建华/李春喜)

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