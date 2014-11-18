焦点：中澳自由贸易协议看起来丰满 现实却骨感

2013年4月9日，人民大会堂前飘扬的澳大利亚和中国国旗。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透悉尼11月18日 - 中国和澳大利亚签订的贸易协议，被大肆宣扬为澳大利亚经济从“矿业繁荣”向“食品业繁荣”转变的重要一步，但是现实可能要骨感一些。

澳大利亚当前希望可以降低对于煤炭和铁矿石等矿石的出口依赖，因矿业投资开始退潮，且需求也在降温。澳大利亚政府倾向扩大食品和农作物出口，来坐收亚洲中产阶级扩大之利。

澳大利亚总理阿博特(Tony Abbott)与中国国家主席习近平周一签订自由贸易协议(FTA)，政府对此抱有很高的期望，但是最可能的赢家是更有可能服务业。

协议旨在开放中国对澳大利亚农产品出口商和服务业的市场，同时放宽中国对澳大利亚的投资限制。中国已经是澳大利亚最大的贸易伙伴，2013年双边贸易额约为1,500亿澳元(1,300亿美元)。

当前的自由贸易协议并不包括糖、稻米和棉花等几大主要农产品，另由于澳大利亚经常发生严重乾旱，协议中的其他领域产品的自然产量也有上限。

澳大利亚将该协定称为中国政府与西方国家之间达成的最优惠自贸协定，而等待协定全文公布的专家则告诫称，麻烦可能隐藏在详细条款中。

“制糖业等关键出口产业已被告知，不要对中澳自贸协定有任何指望，工党对此十分关注，”澳大利亚反对党工党领袖Penny Wong说，“艾保德说过中澳自贸协定将分两步走，而事实上，澳大利亚负担不起与中国的二流自贸协定。”

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**农业所占份额不大**

汇丰首席分析师Paul Bloxham表示，协定将支持澳大利亚的“经济大平衡”，但有人认为，农业的体量相对来说太小了。

根据澳大利亚外交贸易部的信息，澳大利亚2013年对华出口总额为947亿澳元，其中铁矿石出口额527亿澳元，而第一大出口农产品--羊毛却仅占19亿澳元。

提升农业出口，还需在偏远、乾旱、天气状况不稳和水资源有限的地区展开大规模投资。目前澳大利亚东部的大片地区都面临乾旱问题。

据政府研究机构澳大利亚农业资源经济及科技局(ABARES)，除去土地价值变动，澳大利亚农场过去10年的平均年资本收益率很少能超过2%。收入的不可预见性大于美国、非洲和巴西。

同时，糖、大米、小麦和棉花领域也必须等上三年才能评估关税。即便三年后，关税的调整也要取决于澳大利亚放宽对中国国企投资的管制。目前澳大利亚要求，中国国有实体的所有投资提议都必须通过外国投资审查委员会(Foreign Investment Review Board)的审查。

“在今天这个时代，可能出于政治妥协，糖被排除出去，这是绝对不可接受的结果，”行业组织Canegrowers主席Paul Schembri称。

**中国需求缩减**

另一方面，中国随着经济增速下滑，也面临供应过剩问题。全国港口的铁矿石、煤炭和棉花库存巨大，政府仓库也呈满溢之势。澳大利亚乳业借助中国市场掀起“白金热潮”的希望也已破灭。

上周，澳大利亚企业界抱怨中国方面的回应，即利用非关税壁垒来限制原材料进口，包括清关手续和质量限制。这些措施可以绕开自贸协定。

金融业也较谨慎，指出亚洲同业已在中国处于主导地位。这意味着澳大利亚企业可能将涉足边缘项目，而不是在核心银行服务业展开竞争。

澳大利亚西太平洋银行(Westpac Bank)(WBC.AX)的大中华地区总裁Andrew Whitford表示，目前仍处于初期，该银行“肯定不会设立更多分支。”

**中国人口日趋老龄化**

一个发展更清晰的行业是医疗保健业。

据世界银行数据，中国人均医疗保健支出在亚洲成长最快，2005年时为80美元，2012年时已增长三倍至每年321美元。

中国希望将以医院为主的医疗保健体系，转变为以社区为主，以削减成本并确保普遍享有，而这又面临缺少老年人护理及药店等医院之外的医医疗提供者的问题。

发达的老年人护理业是“澳大利亚最具有竞争优势的行业之一”，澳大利亚商业理事会(Business Council of Australia)执行长Jennifer Westacott称。

在澳大利亚塔斯马尼亚州经营一家药店的Peter Hope称，他本已计划明年4月在北京开设一家药店，而新规定将让他在这家药店以外，很快在全中国授权开设最多1,000家药店。(完)

(编译 田建华/王颖/朱晓军/于春红; 审校 张明钧/李春喜)

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