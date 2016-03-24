中国新奥集团以7.5亿美元收购澳洲能源企业桑托斯11.7%的股份

路透墨尔本3月24日 - 中国民间天然气分销企业新奥集团(ENN)料将成为澳洲桑托斯公司(Santos Ltd)的第一大股东，为进军天然气生产领域，新奥已同意以7.5亿美元从弘毅投资(Hony Capital)手中购买桑托斯11.7%的股份。

桑托斯稍早表示，已经批准弘毅投资将所持该公司股份出售给新奥集团旗下的新奥生态控股股份有限公司(600803.SS)。弘毅投资是在去年11月桑托斯发行30亿澳元新股时收购了桑托斯的多数股权以帮助其减债。

新奥集团董事局主席王玉锁在公告中表示，此次进军天然气上游领域是一项重大举措，有助于其实现整个天然气价值链产生价值的目标，同时也可以使公司学习并积累经验。

银行业人士称，像新奥集团这样的中国天然气分销企业目前正着眼于参股天然气生产商，以保证天然气供应，同时减少对中海油(0883.HK)、中国石油(0857.HK)和中国石化(600028.SS)的依赖。

新奥集团正在舟山建中国首座民营液化天然气接收站，年接收能力为300万吨，预计2018年完工。

新奥集团此次支付给桑托斯7.5亿美元的收购价远高于弘毅投资去年投资的7亿澳元，当时该投资价值为4.92亿美元。

作为交易内容之一，弘毅投资将认购新奥集团3.8亿美元股权。弘毅投资是中国最为成功的私募股权基金之一，出资人包括联想(3396.HK)、新加坡的淡马锡以及阿布扎比投资局等。(完)