中资财团撤回对澳洲S. Kidman的竞标 计划重新投标

路透悉尼5月3日 - 据参与竞标的一家合作伙伴周二透露，湖南大康牧业牵头的中资财团撤回以3.71亿澳元(2.8亿美元)收购澳洲S. Kidman & Co的竞标，计划发出新的要约。S. Kidman是澳洲知名畜牧企业。

澳洲上周拒绝了这家由湖南大康牧业股份有限公司(002505.SZ)所牵头财团的投标，称该出售交易有违澳洲国家利益。

大康牧业在此次收购竞标中的合作伙伴包括上海中房置业股份有限公司和当地企业Australian Rural Capital Ltd (ARC.AX)。

Australian Rural Capital在周二递交给当地证交所的公告中称，澳洲财长莫里森(Scott Morrison)给予该财团一周时间来打消他的疑虑，但该财团现已撤回要约，计划重新竞标，他们希望新竞标能消除任何监管方面的疑虑。

据熟悉财团计划的一位消息人士告诉路透，新的收购策略可能是把Australian Rural Capital的持股比例提高到前次要约设定的20%以上。

“我认为财团料将修改所有人结构，不过还未做出最后决定，新的洽商接触可能要等到7月2日澳洲大选以后。”该消息人士称。

目前无法立即联系到财团成员的代表们就此事置评。

农场所有权在澳洲是个非常敏感的话题，因当地人担心外国买家抢购土地资产，并利用亚洲食品需求的增长来赚取利润。

澳洲政府稍早还拒绝了中国汇智资产管理和上海鹏欣对S. Kidman发出的收购要约。

S. Kidman的土地约相当于澳洲农业用地面积的2.5%。（完）