中国和澳洲将推出人民币直兑澳元--消息

路透上海4月3日 - 知情外商银行消息人士周三向路透表示，中国和澳洲将于数周内在上海和悉尼推出人民币对澳元直接兑换。

新的汇兑交易将消除人民币和澳元兑换时，需先兑换成美元所造成的汇差。

中国近几年已推出其他新的货币对，包括人民币兑加元、马币(林吉特)及港元，但这些货币对的汇率仍是根据相应的美元汇率计算得出。

两国将在澳洲总理吉拉德周五访问中国时宣布这项决定。吉拉德的访中行程第一站是博鳌论坛。

上述外商银行消息人士称，正式宣布之后不久将展开直接交易，不会晚于今年上半年。

“考虑到中国与澳洲之间的庞大矿业交易，推出澳元-人民币直接交易将是降低双方矿业交易成本的重要措施。”

中国是澳洲最大贸易伙伴，双向贸易合计1,200亿美元。

即使澳元/人民币展开直接交易，企业可能会发现透过美元交易的成本较低，因美元流动性高出许多。

中澳两国央行去年3月签署一项双边货币互换，规模为300亿澳元或2,000亿元人民币，但从未动用过。

澳元-人民币展开直接交易，是中国推动人民币国际化的又一个进展。

“单对中国而言，透过人民币与主要国际货币直接交易，是迈向区域化及最终国际化的重要一步，”上述银行消息人士称。

日本与中国去年6月展开类似的日圆-人民币直接交易协议。除了美元以外，日圆是目前唯一与人民币直接交易的货币。

澳洲报纸The Australian先前已报导官方将宣布直接交易，但并未透露消息来源。

中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心不予置评，中国人民银行并未回覆传真询问。澳洲央行、国库部官员及国库部长办公室皆拒绝评论。(完)

(编译 王冠中/蔡美珍; 审校 张明钧)

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