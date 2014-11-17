焦点：中国及澳洲将签署自贸协议 具有里程碑意义

路透堪培拉11月17日 - 澳洲总理阿博特表示，中国和澳洲周一将签署酝酿10多年的自由贸易协议，这具有里程碑性质的意义，将给澳洲开放数以10亿美元计的市场，并放宽中方投资的限制。

该协议将在中国国家主席习近平访问堪培拉时签署。根据协议，中国将向澳洲开放农产品市场和服务业，而澳方将放宽中国对澳洲的投资。澳洲拥有丰富的矿产资源。

“我期待在今天晚些时候宣布这一重大协议的更多消息，”阿博特在声明中称。

澳洲希望改变对煤炭和铁矿石等矿产品出口的依赖，向食品等农产品出口过渡，通过向亚洲日益扩大的中产阶层供应食品，从而实现由“矿业繁荣”向“食品业繁荣”转变。

澳中商会副主席Paul Glasson对中国大幅放宽行业准入的做法表示欢迎，其中包括医疗保健、法律和老年护理等多达40个服务业领域，以及乳品、稻米、小麦、羊毛和棉花等农产品。

“澳洲多达95%的出口品未来进入中国市场将免征关税，”澳洲总理的国会秘书Josh Frydenberg在周日的电视专访中表示。

“考虑到中国是澳洲的重要贸易伙伴，双向贸易额达1,500亿澳元(1,300亿美元)，这对澳洲文化和服务部门来说是重大利好消息。”

根据悉尼先驱晨报引述消息人士表示，这项协定将使得澳洲酪农在四年内，获得免税进入中国利润丰厚的婴儿配方奶粉市场的优惠。

报导也表示，澳洲销往中国的葡萄酒，也将在四年内取消关税。尽管面临介于14-30%的关税，目前澳洲葡萄酒每年对中国的销售额达2亿澳元。

根据报导，对包括园艺产品与海鲜等总共占澳洲出口总值93%商品的关税，也将在2019年之前降为零。近期开始对澳洲煤炭征收的关税，也将在两年内取消。

澳洲矿产协会(Minerals Council of Australia)表示，据其了解，协定将马上取消3%的炼焦煤关税，并在未来两年内取消6%的动力煤关税。

中国国家主席习近平周末在布里斯班出席20国集团(G20)领导人峰会后，周一抵达堪培拉，之后还将访问悉尼和塔斯马尼亚省首府荷巴特。

这份自由贸易协定是习近平近期达成的一系列突破性协议之一。

上周美国和中国宣布了一项到2030年削减温室气体排放的联合计划。此外，中国与韩国领导人表示，中韩自贸区结束实质性谈判，两个贸易大国间将消除或大幅减少贸易和投资壁垒。(完)

(编译 李春喜/王颖/许娜；审校 蔡美珍)

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