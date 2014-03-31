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中国财经 | 2014年 3月 31日 星期一 18:58 BJT

中国今年将推行海域使用权招拍挂出让政策--国家海洋局

路透北京3月31日 -中国国家海洋局周一称，今年将全面推行海域使用权招拍挂出让政策，完善海域物权产权交易等制度，联合央行研究出台海域使用权抵押贷款政策。

海洋局网站新闻稿称，在海域使用权审批方面，今年研究下放相关审批权限，在建设项目用海上严格执行项目用海预审制度。建立国家重大建设项目用海公示和听证制度，优化项目用海审查程序。

此外，还将健全海洋功能区划体系，启动海洋功能区划中期评估工作；将实施海域动态监视监测系统升级改造；并开展海域使用现状调查试点工作，今年拟选择用海项目密集的海域作为试点区进行海域使用现状的调查。（完）

参看详情，请点选海洋局网站 here

(发稿 李然; 审校 张喜良)

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