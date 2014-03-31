中国今年将推行海域使用权招拍挂出让政策--国家海洋局

富达国际中国今推出首只私募基金 开外资资管公司先河
路透上海5月5日 - 全球知名资产管理公司富达国际周五宣布，公司旗下位于上海的外商独资私募基金公司今日推出其首只私募基金产品--富达中国债券1号私募基金，主要投资于国内债券市场，成为首家在中国推出私募证券投资基金产品的外资资产管理公司。
路透北京3月31日 -中国国家海洋局周一称，今年将全面推行海域使用权招拍挂出让政策，完善海域物权产权交易等制度，联合央行研究出台海域使用权抵押贷款政策。
海洋局网站新闻稿称，在海域使用权审批方面，今年研究下放相关审批权限，在建设项目用海上严格执行项目用海预审制度。建立国家重大建设项目用海公示和听证制度，优化项目用海审查程序。
此外，还将健全海洋功能区划体系，启动海洋功能区划中期评估工作；将实施海域动态监视监测系统升级改造；并开展海域使用现状调查试点工作，今年拟选择用海项目密集的海域作为试点区进行海域使用现状的调查。（完）
参看详情，请点选海洋局网站 here
(发稿 李然; 审校 张喜良)
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路透北京5月5日 - 针对一些对金融监管误解甚至指责的情绪有所升温，人民日报海外版周五刊登热点聚焦文章称，长期而言，建立完善有效的监管体系却是保护百姓“钱袋子”安全，促进金融市场乃至国民经济持续健康发展的必要之举，看待金融监管不能急功近利。
路透上海5月5日 - 中国中弘控股股份有限公司周五公告称，其与国内大型民营投资公司--中国民生投资股份公司旗下中民金融就海外并购、融资及投资等方面达成战略合作；另外，中弘股份拟投资至多1.75亿美元于中民金融管理的一个投资组合。