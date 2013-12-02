（更正）赵无极作品《抽象》苏富比拍卖打破个人成交纪录

(更正：因英文原文有误，更正买家向苏富比支付的费用为18%)

路透北京12月2日(记者 Adam Rose) -中国当代画家赵无极的画作《抽象》周日在苏富比(BID.N)拍卖中以7,600万元(1,247万美元)落锤，打破赵无极作品今年早些时候在香港拍卖创下的纪录。

苏富比亚洲区行政总裁程寿康(KevinChing)在拍卖会结束后对路透表示：“我非常非常激动。赵无极将成为或许已经成为了中国的毕加索。”赵无极一向以抽象风格闻名。

总部位于纽约的苏富比拍卖行与宿敌佳士得拍卖行正在进军中国市场。中国是全球最热门的艺术市场之一。

作为“北京艺术周”的一部分，苏富比与其本地合资伙伴北京歌华美术公司(Beijing GeHua ArtCompany)展出了一系列中国现当代作品，总价值逾1.23亿元人民币(2,019万美元)。

《抽象》的估价为3,500-4,500万元人民币(574万美元-739万美元)。据悉，苏富比的最后成交价为8,968万元人民币(1,472万美元)，含买家向苏富比支付的18%的费用。

苏富比表示，买家是山西的收藏家张小军。

赵无极的另一幅画作估价为400万-600万元人民币(65.65万-98.47万美元)，最终拍卖价为3,800万元人民币(624万美元)。赵无极的第三幅作品流拍。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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