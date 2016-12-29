明年将加强“三去”跟踪审计 关注跨境资本流动等金融审计--中国审计署

路透北京12月29日 - 中国国家审计署审计长刘家义周四称，当前中国产能过剩和需求结构升级矛盾突出，经济增长内生动力不足，金融风险有所积聚，反腐败斗争形势依然严峻。明年将重点加强政策落实跟踪审计，跟踪检查过剩行业去产能、重点地区房地产去库存、重点企业去杠杆等情况。

审计署网站刊登他在全国审计工作会议上的讲话并称，财政审计方面，将关注营改增政策效果、地方政府性债务管理、重大投资项目落地和重点专项资金绩效；金融审计中，重点关注信贷资金流向、信贷资产质量、跨市场资产管理等金融创新、互联网金融、跨境资本流动等情况，及时作出预警，促进提高金融监管能力。

“防范信贷资金‘脱实向虚’和发生系统性区域性金融风险，推动完善国有商业银行治理结构和深化金融体制改革。”他称。

此外，要适应实施“走出去”等重大战略需要，在涉外审计方面，加大对境外国有资产和国有企业境外投资的审计力度，继续搞好对外援助和国外贷援款审计，维护境外国有资产安全。

中国审计署上周发布关于2015年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况，截至2016年10月底，整改问题金额共计1,605亿元人民币，整改率为84.5%，通过整改，促进增收节支和挽回损失等共计976亿元，制订完善制度2,116项。（完）

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