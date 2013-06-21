国家审计署发现逾16亿元节能等项目资金被挤占冒领

1-2月中国国企利润总额3018.6亿元 同比增长40.3%--财政部
路透北京3月27日 - 中国财政部周一公布，1-2月国有企业实现利润总额3,018.6亿元人民币，同比增长40.3%。其中中央企业利润总额2,346.1亿元，同比增长23.7%；地方国有企业利润总额672.5亿元，同比增长164.2%。
路透北京6月21日 - 中国通过补贴等种种方式积极推动节能环保，但根据国家审计署的最新审计结果，有348个项目单位挤占挪用、虚报冒领相关资金16.17亿元人民币，占审计资金额的2.6%。
“102个项目单位编造虚假申报材料，套取、骗取相关资金5.56亿元；29个项目单位挤占、挪用相关资金2.26亿元用于生产经营、业务经费等支出。”新华社周五报导援引审计结果称，还有217个项目单位以“报大建小”、重复申报等方式违规获得相关资金8.35亿元.
报导指出，2011-12年中央财政预算共安排本级和转移支付给天津、河北等18个省份能源节约利用、可再生能源和资源综合利用节能环保类三个款级科目资金818.83亿元，涉及8,328个项目。2012年11月至2013年3月，审计署对其中5,044个项目进行了审计，涉及资金621.09亿元。
而在审计指出上述问题后，有关地方部门和项目单位已将被挤占挪用的资金归还原资金渠道2.05亿元，收回被套取骗取的资金2.14亿元。审计向司法机关移送案件线索29起，涉案人员41人，目前正在依法查处之中。
近两年来，中国中央财政不断加大投入力度，通过以奖代补、补贴终端消费者等方式支持地方和企业实施资源能源节约利用项目，鼓励居民购买节能产品，在引导、促进节能环保政策措施落实方面发挥了积极作用。
国家统计局数据显示，今年一季度财政支出中节能环保支出为486亿元，去年全年为2,932亿元。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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