2013年及以前年度27亿财政资金未及时统筹使用或清理盘活--中国审计署

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月27日 - 中国国家审计署发布今年第三季度国家重大政策措施贯彻落实跟踪审计结果显示，有关地区和部门存在一些贯彻落实国家重大政策措施不到位情况，2013年及以前年度27.22亿元人民币财政存量资金未及时统筹使用或清理盘活，结转时间超过两年。
刊登在审计署网站的报告称，三季度，审计署审计了886个单位1,142个项目有关财政资金统筹使用、扶贫任务落实、涉企收费清理、重大项目建设等方面的情况，抽查资金3,423.58亿元，涉及中央财政资金1,057.66亿元，并对上半年审计查出问题整改情况进行了跟踪检查。
在金融扶贫、教育扶贫等扶贫政策措施落实中，存在扶贫到户贷款贴息执行进度较慢、农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助政策执行不到位等问题。
抽审10个省的部分地区扶贫资金统筹整合不到位，涉及易地扶贫搬迁、金融扶贫贷款财政贴息等资金1.47亿元；28个单位和11名个人通过伪造合同、虚假票据列支、虚报工程量等方式骗取套取、侵占扶贫资金，或在扶贫工作中借机牟利，涉及金额957.02万元。
审计发现，四个省的11个单位在国家明令取消、停征、免征后仍违规继续征收或超标准征收九项行政事业性收费和政府性基金等收费，共计1.41亿元。
本次抽查的重大建设项目中，31个项目由于规划不衔接、征地拆迁进展慢、地方建设资金不到位等原因建设进展较慢；三个基础设施建设项目完工后闲置或未达到预期效益。
今年上半年，审计署国家重大政策措施贯彻落实跟踪审计共反映了财政资金统筹使用、扶贫资金管理和重大项目推进等方面的80个典型问题，涉及金额135.64亿元。从跟踪检查整改情况看，至10月底，已完成64个问题的整改，16个问题正在整改，整改金额130.79亿元，占96.42%。（完）
详情请点选审计署官网(www.audit.gov.cn)
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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