中国审计署：一季度跟踪审计发现逾97亿元专项资金长期“趴在账上”

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月17日 - 中国国家审计署周二发布审计公告显示，一些单位和项目仍有部分财政资金长期“趴在账上”，一季度有97.08亿元人民币的资金未及时统筹使用。
新华援引审计署公告称，一季度审计署重点对829个单位、1,796个项目财政资金统筹使用情况进行了审计，1-2月审计发现的78个问题、156.03亿元资金到一季度已整改74个问题、统筹盘活资金155.28亿元，尚未整改到位和3月审计发现未及时统筹使用资金97.08亿元，审计部门正督促加快整改。
公告称，其中有94.28亿元专项资金未及时安排使用发挥效益，1.41亿元专项资金统筹后仍未及时使用。
此外，由于财政资金统筹不到位，造成资金短缺和资金闲置并存。主要是未能有效统筹使用各类农村住房搬迁专项资金，造成一方面1.39亿元财政资金结存，另一方面一些项目因自筹资金不足而建设进展缓慢。
在审计署公布的相关案例中，深圳市“市投区建”项目财政资金结存数额最大。截至3月末，由于部分区未落实财政资金统筹盘活的要求，相关财政专户中2013年及以前年度形成的“市投区建”项目结存资金88.74亿元未使用。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。