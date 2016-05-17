中国审计署：一季度跟踪审计发现逾97亿元专项资金长期“趴在账上”

路透北京5月17日 - 中国国家审计署周二发布审计公告显示，一些单位和项目仍有部分财政资金长期“趴在账上”，一季度有97.08亿元人民币的资金未及时统筹使用。

新华援引审计署公告称，一季度审计署重点对829个单位、1,796个项目财政资金统筹使用情况进行了审计，1-2月审计发现的78个问题、156.03亿元资金到一季度已整改74个问题、统筹盘活资金155.28亿元，尚未整改到位和3月审计发现未及时统筹使用资金97.08亿元，审计部门正督促加快整改。

公告称，其中有94.28亿元专项资金未及时安排使用发挥效益，1.41亿元专项资金统筹后仍未及时使用。

此外，由于财政资金统筹不到位，造成资金短缺和资金闲置并存。主要是未能有效统筹使用各类农村住房搬迁专项资金，造成一方面1.39亿元财政资金结存，另一方面一些项目因自筹资金不足而建设进展缓慢。

在审计署公布的相关案例中，深圳市“市投区建”项目财政资金结存数额最大。截至3月末，由于部分区未落实财政资金统筹盘活的要求，相关财政专户中2013年及以前年度形成的“市投区建”项目结存资金88.74亿元未使用。（完）