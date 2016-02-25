去年中国国家审计署共查出问题3260个 促进下达财政资金近5300亿

路透北京2月25日 - 中国国家审计署周三公布审计公告称，2015年其直接派出的审计组在跟踪审计中抽查单位5,286个，查出问题3,260个；截至2015年末促进相关部门和地区加快下达财政资金5,288.22亿元人民币。