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中国财经 | 2016年 2月 25日 星期四 09:18 BJT

去年中国国家审计署共查出问题3260个 促进下达财政资金近5300亿

路透北京2月25日 - 中国国家审计署周三公布审计公告称，2015年其直接派出的审计组在跟踪审计中抽查单位5,286个，查出问题3,260个；截至2015年末促进相关部门和地区加快下达财政资金5,288.22亿元人民币。

审计公告并称，截至2015年末，促进落实配套资金551.36亿元，促进收回结转结余资金1,144.25亿元，整合和统筹使用专项资金732.1亿元。

审计署还促进重大项目加快建设，截至2015年末，已促进新开工、完工项目9,408个，推动9,454个项目加快了审批或实施进度。

去年全年，全国各级审计机关在跟踪审计中检查各类项目共计7.28万个，累计抽查相关单位10.58万个。（完）

欲览详情，请点击审计署网站链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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