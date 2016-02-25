去年中国国家审计署共查出问题3260个 促进下达财政资金近5300亿

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京2月25日 - 中国国家审计署周三公布审计公告称，2015年其直接派出的审计组在跟踪审计中抽查单位5,286个，查出问题3,260个；截至2015年末促进相关部门和地区加快下达财政资金5,288.22亿元人民币。
审计公告并称，截至2015年末，促进落实配套资金551.36亿元，促进收回结转结余资金1,144.25亿元，整合和统筹使用专项资金732.1亿元。
审计署还促进重大项目加快建设，截至2015年末，已促进新开工、完工项目9,408个，推动9,454个项目加快了审批或实施进度。
去年全年，全国各级审计机关在跟踪审计中检查各类项目共计7.28万个，累计抽查相关单位10.58万个。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)