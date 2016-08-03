二季度27亿元财政存量资金未及时统筹使用或清理盘活--中国审计署

路透北京8月3日 - 中国审计署周三称，从二季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计结果看，部分财政资金统筹盘活不到位或清退不及时，有27.05亿元人民币财政存量资金未及时统筹使用或清理盘活。

审计署网站刊登其财政审计司主要负责人答记者问称，二季度审计署审计了1,077个单位1,633个项目，涉及中央资金2,036.54亿元。4月和5月审计发现涉及44.52亿元财政资金的182个问题。

截至二季度末，已整改其中涉及15.47亿元财政资金的72个问题。对尚未整改到位和6月份审计中发现的问题，审计部门正在督促加快整改。

“（未及时统筹使用或清理盘活的资金）包括涉农项目结余资金、以前年度偿债准备金、长期结存的财政专户资金、主管部门集中收入、中央预算内投资项目和留学人员科技活动择优资助资金等。”负责人表示，还有1,602万元土地纠纷保证金未及时清退给地方国土部门。

对于审计中发现的问题，该负责人还称，部分地区和单位扶贫工作中存在任务落实不到位、违规使用资金、项目推进慢和效果不佳等问题。433.47万元扶贫资金被违规套取或用于与扶贫任务无关的支出；9,706.82万元扶贫资金闲置未及时发挥效益。

同时，在部门履职、行政审批中介服务、进出口等环节，仍存在违规收费、垄断性经营服务收费或重复收费，涉及资金2.01亿元。

一些重大项目存在建设进度慢、与相关规划或配套工程不衔接等问题。一是一个煤电项目违反国家煤电规划调控要求未经核准开工建设；两个项目未按时建设生活污水处理设施，导致河水水质遭受污染。二是六个项目进展迟缓，未发挥应有效用，涉及公租房、城市轨道交通、敬老院、教育信息系统、铁路支线及运河船闸建设。

针对审计中发现的问题，审计署依规将沉淀两年以上的资金收回并调整使用到积极干事创业的地方去，对不作为、慢作为的坚决问责；并坚决纠正简政放权“不愿”、懒政等行为，严查违规收费，加快推动重大项目建设。

就下一阶段具体审计内容，该负责人称，包括“放管服”改革措施落实情况；列入国家重大工程、相关国家战略规划和省级重点工程的项目，特别是使用财政资金建设的项目长期未落地的问题；相关地方和部门降税减费、降低制度性交易成本，减轻企业负担情况；统筹盘活财政存量资金情况等。（完）