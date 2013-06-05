中国审计署： 四个利用国外贷援款项目套取挪用2,927万元

路透北京6月5日 - 中国审计署周三在其官方网站公布94个利用国外贷援款项目2011年度财务收支及项目执行情况的审计结果，部分项目执行中存在问题，涉及金额共计50.22亿元人民币，其中四个利用国外贷援款项目套取挪用2,927万元人民币。

此次审计的94个利用国外贷援款项目涉及农业、能源、交通、教育、卫生、城市建设和环境保护等领域，计划投资总额4,071.33亿元，其中协议利用外资额275.71亿元(折合人民币)。2011年项目完成投资额505.64亿元，其中利用外资额17.49亿元。

按资金来源性质划分，17个为贷款项目，77个为赠款或援助项目。按贷援款机构划分，世界银行项目有37个、亚洲开发银行项目有7个、联合国开发计划署项目有47个、英国国际发展部项目有1个，国际农发基金项目有2个。

审计发现，部分项目执行中还存在违反法规及贷援款协定或内部控制不完善等问题，包括套取或挪用项目资金，涉及4个项目、金额共计2,927万元；配套资金未及时足额到位，涉及五个项目、金额共计5.95亿元；以及工程建设管理不到位，财务管理不规范等。审计还发现有七个项目进展缓慢或建设目标未完全实现。

对上述问题，有关部门和相关项目单位已积极采取措施进行整改，并建立健全了内部控制制度。其中：对套取、挪用项目资金和财务管理不规范的问题，已收回被挪用、套取的资金，并调整相关会计账目，补办合规票据等。

2012年，根据《中华人民共和国审计法》和相关国外贷援款协定的规定，审计署对94个由中央单位执行或组织执行的利用国外贷援款项目2011年度财务收支及项目执行情况进行了审计。（完）

欲了解更多详情，请点选审计署网站 here

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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