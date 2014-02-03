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中国财经 | 2014年 2月 3日 星期一 13:23 BJT

审计署称续加大违法违纪问题揭示力度 紧盯财政资金管理等环节

路透北京2月3日 -中国审计署日前要求进一步加大对违法违纪问题揭示力度，紧紧盯住财政资金管理、公共工程建设、银行贷款发放、土地和矿产资源出让转让、国有资产处置和国有企业投资经营等重点环节。

新华社周日报导称，审计发现当前在一些重点环节极易滋生腐败现象，重大违法违纪案件易发多发。如在银行贷款发放环节，一些金融机构内部人员和财经主管部门人员利用金融资源分配权力设租寻租；在国有资产处置和国有企业投资经营方面，企业下属单位违法违纪问题比较严重，其主要负责人频频涉案，作案手法更加隐蔽。

“各级审计机关应发挥好反腐败‘尖兵’‘利剑’作用，严肃揭露和查处滥用职权、贪污受贿、骗取侵占、奢侈浪费、毁损资源、破坏环境、损害群众利益等问题，不放过任何疑点；对审计中发现的违法违纪问题，无论涉及谁，绝不回避、不退缩、不手软，坚决查深查透查实。”审计署称。

2013年1到11月，全国审计机关移送违法违纪案件线索1,400多件，并协助纪检监察及司法机关查处了一批重特大腐败案件。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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