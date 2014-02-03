审计署称续加大违法违纪问题揭示力度 紧盯财政资金管理等环节

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京2月3日 -中国审计署日前要求进一步加大对违法违纪问题揭示力度，紧紧盯住财政资金管理、公共工程建设、银行贷款发放、土地和矿产资源出让转让、国有资产处置和国有企业投资经营等重点环节。
新华社周日报导称，审计发现当前在一些重点环节极易滋生腐败现象，重大违法违纪案件易发多发。如在银行贷款发放环节，一些金融机构内部人员和财经主管部门人员利用金融资源分配权力设租寻租；在国有资产处置和国有企业投资经营方面，企业下属单位违法违纪问题比较严重，其主要负责人频频涉案，作案手法更加隐蔽。
“各级审计机关应发挥好反腐败‘尖兵’‘利剑’作用，严肃揭露和查处滥用职权、贪污受贿、骗取侵占、奢侈浪费、毁损资源、破坏环境、损害群众利益等问题，不放过任何疑点；对审计中发现的违法违纪问题，无论涉及谁，绝不回避、不退缩、不手软，坚决查深查透查实。”审计署称。
2013年1到11月，全国审计机关移送违法违纪案件线索1,400多件，并协助纪检监察及司法机关查处了一批重特大腐败案件。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。