中国审计署：部分重大投资项目审批周期长、开工不及时且建设推进慢

路透北京6月29日 - 中国审计署对稳增长促改革政策措施贯彻落实跟踪审计结果显示，部分重大投资项目审批周期长、开工不及时、建设推进慢，一些部门和地方简政放权力度不够。

审计署网站周日晚间刊登问答称，跟踪审计发现目前稳增长政策落实还存在的问题包括，有关部门推进商事制度改革的具体措施不够协调，以及有关部门落实进出口通关服务便利化措施未完全到位等问题。

该负责人称，审计中发现有43个项目向中央主管部门申报超过半年未获批复，最长4年7个月；另557个已批准项目未按计划开工。

在简政放权方面，12项行政审批事项尚未按要求取消或合并；15个省自行设置的133项职业资格许可和认定尚未取消；有的部门单位还将行政审批相关事项直接委托或变相指定所属单位办理，2014年违规收费7.24亿元。

商事制度改革上，“三证合一”尚未出台全国统一办法，造成跨区域办理业务困难；在注册资本实缴改认缴、年检改年报等措施实行后，要求提交验资或年检证明的50多部规章未及时清理等。

审计署提出，有关部门和地方政府应加快项目审批进度，建立完善重大投资项目协调机制并定期跟踪序时进度，加快推进重大项目建设。

各部门、各地区应建立任务清单制度并加大督查力度，并及时研究解决政策措施推进中的困难和问题，定期通报各部门和地方政策落实情况，促进各项政策措施落地生根。

据该负责人介绍，发展改革委正在对指出的43个项目逐项梳理，协调办理相关手续，尽快完成核准工作，其中2个项目已批复可研报告。557个已批准未按计划开工的项目中已有183个开工建设。46个重大水利工程投资完成率上升到88.9%。6个铁路项目通过调整账目、追赶工程进度等方式整改多报的投资完成额22.50亿元。

新华社上周援引国家发改委消息称，审计署近期重点抽查发现有13省区部分项目未按计划开工，对于不能按时开工的项目要收回中央投资，调整用于其它项目。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 毕晓雯)

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