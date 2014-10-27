加大审计力度 注意发现地方债等方面的潜在性问题--国务院

路透北京10月27日 - 中国国务院日前发文称，要加大对经济运行中风险隐患的审计力度，注意发现地方债和区域金融稳定等方面的潜在性问题。

政府网周一刊登的国务院关于加强审计工作的意见并表示，发挥审计促进国家重大决策部署落实的保障作用，加强“三公”经费等方面审计，促进公共资金安全高效使用，盘活存量资金。

“要看好公共资金，严防贪污、浪费等违法违规行为，确保公共资金安全。”意见称，要加强“三公”经费、会议费使用和楼堂馆所建设等方面审计，密切关注财政资金的存量和增量，促进减少财政资金沉淀，盘活存量资金，把钱用在刀刃上。

在维护国家经济安全方面，意见提出，要加大对经济运行中风险隐患的审计力度，密切关注财政、金融、民生、国有资产等方面存在的薄弱环节和风险隐患，以及可能引发的社会不稳定因素。

“特别是地方政府性债务、区域性金融稳定等情况，注意发现和反映苗头性、倾向性问题，积极提出解决问题和化解风险的建议。”意见提到。

针对在任官员往往只注重经济效益，而忽略环境保护，从而使得生态状况不断恶化的问题，意见提出拟探索实行自然资源资产离任审计，通过审计工作促进改善民生和生态文明建设，推动惠民和资源、环保政策落实到位。

“要强化审计的监督作用，...加大对依法行政情况的审计力度，注意发现有法不依、执法不严等问题，促进法治政府建设，切实维护法律尊严。”意见称，对审计发现的重大违法违纪问题，要查深查透查实。

要重点关注财政资金分配、重大投资决策和项目审批、重大物资采购和招标投标、贷款发放和证券交易、国有资产和股权转让、土地和矿产资源交易等重点领域和关键环节，揭露以权谋私、失职渎职、贪污受贿、内幕交易等问题，促进廉洁政府建设。

同时要推动履职尽责，促进各级领导干部主动作为、有效作为，依法依纪反映不作为、慢作为、乱作为问题，促进健全责任追究和问责机制。

上周召开的中共十八届四中全会明确了全面推进依法治国，并提出，坚持依法治国首先要坚持依宪治国，坚持依法执政首先要坚持依宪执政。(Full Story)（完）

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(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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