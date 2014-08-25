审计署跟踪审计部分地区政府性债务 去年6月后增速放缓

路透北京8月25日 - 管控地方政府性债务风险是中国的重要经济任务。国家审计署今年对部分地方进行跟踪审计发现，抽审地区政府性债务余额增长3.79%，比2013年前6个月平均增速下降7个百分点，债务增速有所放缓。

新华网报导称，审计署今年上半年对9个省本级和9个市本级2013年6月底-2014年3月底地方政府性债务的变化情况进行跟踪审计，从审计情况看，中央有关部门和各地方政府加强了对政府性债务的管理，成效明显。

报导并称，随着各项政策措施的落实到位和改革的不断深化，中国有能力切实解决好政府性债务问题，不会发生系统性、区域性金融风险。审计署和地方各级审计机关也将建立起对地方政府性债务的动态化、常态化审计机制，不断加强对地方政府性债务的审计监督。

此前2011年和2013年，审计署曾两次对政府性债务进行了审计。据两次参与政府性债务审计组织工作的审计署财政司四处处长雷达介绍，截至2013年6月底，地方政府负有偿还责任的债务108,859.17亿元人民币，负有担保责任的债务26,655.77亿元，可能承担一定救助责任的债务43,393.72亿元。目前中国政府性债务风险总体可控，但有的地方也存在一定的风险隐患。

雷达表示，审计结果是审计署按照“见人、见账、见物，逐笔、逐项审核”的原则，要求各级审计组及全体审计人员将每一笔债务落实到单位、项目和资金，确保债务审计客观完整、真实准确，组织了大量人力进行“拉网式”审计出来的。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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