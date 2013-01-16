审计署：去年整改问题资金逾千亿

* 将敦促支出下达进度

* 研究调整和提高国有资本收益收取比例

* 研究加强发债审核等工作,完善债市发展顶层设计

路透北京1月16日 - 中国审计署周三公布针对2011年度审计报告查出问题的整改结果,显示截至2012年10月底,通过上缴国库、归还原资金渠道等方式整改问题金额1,055.98亿元人民币,整改违规征地用地30.75万亩,挽回和避免损失137.14亿元.

审计署网站刊登的公告并称,截至2012年10月底,中央部门及其所属单位被查出的违反财经制度问题金额102.81亿元,已整改76.21亿元.

公告指出,对当年结转和结余资金比上年增加较多或多年累计结转和结余资金规模较大的中央部门,将适当压缩2013年财政拨款预算总额.

同时,将继续督促发改委等相关中央部门提早做好基本建设支出项目准备工作,简化审批程序,加快基本建设支出下达进度.公告称,2012年中央本级预算内投资支出年初到位率达到了69.5%,比2011年的47%有了较大提高.

针对现行国有资本经营收益收缴比例仍偏低问题,经国务院批准,从2012年起中国烟草总公司税后利润收取比例已提高至20%.目前财政部正在结合国有企业改革发展实际,研究调整和提高国有资本收益收取比例的合适途径和方式.

对16家债券发行企业在信用评级及申请发债中提供虚假资料的问题,发改委已责成16家企业和有关部门通过及时办理注册资本变更、补办农用地转用手续、健全发债资金专户管理、撤回有关募集资金,以及如实披露募集资金投向信息等方式进行了整改.

同时发改委正在会同有关部门研究具体的制度规范,进一步加强发债审核等工作;人民银行正在研究完善债券市场发展顶层设计,加强对银行间债券市场的管理,严肃查处违规事件,切实维护市场公开透明,保护投资者合法权益.

去年6月,审计署审计长刘家义受国务院委托向全国人大常委会作了"关于2011年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告",要求国务院责成有关部门对审计查出的问题切实进行整个.随后国务院总理温家宝在7月4日主持召开国务院常务会议,亦专门部署了审计查出问题的整改工作.

据审计署的统计,自2008年以来,针对每年审计工作报告所反应的问题,整改问题金额共计4,500多亿元,挽回和避免损失300多亿元,纠正违规用地120多万亩.(完)

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(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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