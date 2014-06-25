财经洞察：中国财政审计曝光乱象 预算法修订应尽快出台

路透北京6月25日 （作者 沈燕） - 中国审计署最新公布对2013年度中央预算执行和其他财政收支的审计报告，从中不难看出财政预算收支划分不清，财政资金大量沉淀，管理不规范等问题多多。

究其原因与现行财政体制弊端有关，而财税改革又注定是本届政府诸多改革内容中最艰难的一项。因此要解眼下燃眉之急，莫不如让已历时10年的预算法修订案尽快出台。

预算法素有“经济宪法”之称，现行预算法制定于1994年，自2004年启动修订被搁置，至2009年重启预算法修改，2011年预算法修正案草案初审，直到2012年6月二审稿内容被公开。

2014年4月，全国人大常委会法律委员会再次起草预算法修正案草案，争议仍然较多，截止目前仍未有下文。此前有媒体称，预算法修订案会于今年8月提交全国人大审议。

此次审计署报告中提到的诸多问题，显然与预算收支和管理中法律依据缺失及不明确不无关系。

审计署发现的问题包括：预算资金分配权责关系尚未完全理顺，财政资金管理使用中还存在一些违规问题，资金收缴和预算批复不规范；财权与事权未理顺，专项转移支付清理整合不到位等。

其中预算下达不及时，公共财政专项转移支付预算中，有4,950.46亿元人民币（占26.60%）未按要求于6月15日前下达，其中6.77亿元是12月31日才下达的。

政府性基金转移支付预算中，有1,011.76亿元（占71.24%）未按要求于6月15日前下达，其中21.01亿元是12月25日才下达的。公共财政本级支出预算中，有920.53亿元（占4.5%）未按要求于9月30日前下达，其中66.85亿元是12月31日才下达的。国有资本经营预算中，有420.70亿元（占43.01%）12月才下达。

预算下达不及时的直接表现就是导致财政月度支出的大幅波动。或许这也能解释为何财政部自去年下半年起，发布的月度财政收支数据中，均未提供当月支出数据，仅发布1至当月的累计支出的原因。

**巨额财政资金沉淀谁之过？**

此外，审计署还发现各级财政均有一些资金沉淀，资金使用效益未能充分发挥。其中，中央本级财政存量资金较多，重点审计的32个中央部门结存资金半数闲置超过一年。至2013年底，这些部门结存资金974.20亿元中，有493.80亿元（占50.69%）是2012年底前形成的，结转超过五年的有8.36亿元。

审计还发现，卫生计生委、文化部、人民银行等七个部门本级和36个所属单位2013年采取虚列支出、以拨作支等方式人为减少存量资金6.11亿元，海洋局本级和中科院大气物理研究所等16个所属单位未及时上缴或未经批准动用结余资金1.29亿元。

重点审计的九个省本级和九个市本级财政存量资金近三成已无法按原用途使用。至2014年3月底，这些地方财政存量资金共计7,673亿元，其中有指定用途的4,802亿元（占62.58%），主要集中在城乡社区事务、农林水和环境保护等政府投入不足领域；有2,051.39亿元（占26.74%）由于原定项目完成或取消、不具备实施条件等已无法按原用途使用。

一方面政府投入不足领域的财政资金大量沉淀，另一方面，各种方式的虚列支出、以拨作支等方式人为减少存量资金，导致财政资金的沉淀，都凸显财政资金在支出以及监督和管理上的漏洞。

事实上，下沉的财政巨额资金虽与支出用途发生变化等客观因素有关，但庞大的存量资金却是一块人见人爱的“唐僧肉”，尤其在基层对其实际管理权限及如何运用都有很大裁量空间。

一位基层的财政工作者就提到，他们曾将几千万的短期财政结余资金委托商业银行购买理财产品，获利不菲。

这也是预算法修订案10年都难达共识的原因所在，权力之争的焦点就是国库归谁管、如何确定人大的预算执行监督权等。

中国财政部长楼继伟周二在对人大的报告中也提到，要扎实推进财税体制改革，实行全口径预算管理，抓紧研究编制三年财政规划，出台并实施完善财政转移支付制度的意见，加快预算执行进度，强化国库资金管理，促进尽快形成实际支出。（完）

(审校 张喜良)

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